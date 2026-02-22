Giornale di Brescia
Afghanistan: decine di morti e feriti nei raid pakistani

KABUL, 22 FEB - Decine di morti e feriti in Afghanistan negli attacchi aerei compiuti dal Pakistan, che ha confermato di aver preso di mira sette campi "terroristici" al confine in risposta agli attentati suicidi sul suo territorio. "Ieri sera - ha dichiarato il portavoce del governo Zabihullah Mujahid - hanno bombardato i nostri connazionali civili nelle province di Nangarhar e Paktika, uccidendo e ferendo decine di persone, tra cui donne e bambini".

Argomenti
AfghanistanKABUL

