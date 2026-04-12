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Affluenza record in Ungheria già nelle prime ore, il 16,89% alle 9

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BUDAPEST, 12 APR - Affluenza record nelle prime ore delle elezioni in Ungheria. Secondo i dati dell'Ufficio elettorale nazionale, alle 9 del mattino ha già votato il 16,89% degli elettori. Il dato supera nettamente il 10,31% di quattro anni fa e anche il 13,17% del 2018, confermando una partecipazione superiore alle attese. Già alle 7, dopo un'ora dall'apertura delle urne, si era registrato un primo primato, con un'affluenza del 3,46% nella prima ora, quasi il doppio rispetto all'1,82% del 2022. Tra i primi a recarsi alle urne anche i due protagonisti della sfida, Viktor Orban e Peter Magyar. L'Ufficio elettorale aggiornerà i dati sull'affluenza nel corso della giornata, con nuove rilevazioni previste alle 11, 13, 15, 17 e 18.30.

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