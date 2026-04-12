Affluenza record in Ungheria, a metà giornata sfiora il 55%
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BUDAPEST, 12 APR - L'affluenza alle urne in Ungheria resta ai massimi anche a metà giornata. Alle 13, secondo i dati dell'Ufficio elettorale nazionale, ha votato il 54,14% degli elettori, confermando una partecipazione eccezionale. Il dato segna un netto balzo rispetto al 2022, quando alla stessa ora si era fermato attorno al 40%. Le urne chiuderanno alle 19.
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