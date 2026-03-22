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Affluenza alle 19 al 38,9%, è boom rispetto al precedente del 2020

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ROMA, 22 MAR - E' del 38,9% il dato definitivo dell'affluenza alle urne delle ore 19 al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. E' quanto risulta dal sito Eligendo del Viminale. La prossima rilevazione sarà effettuata alle ore 23. Si tratta di un dato record rispetto al precedente della consultazione popolare del 2020 sul taglio del numero dei parlamentari: quasi 10 punti in più rispetto al precedente del referendum del 2020 sul taglio del numero dei parlamentari che, nel primo giorno di voto allo stesso orario, aveva fatto registrare una partecipazione del 29,7% degli aventi diritto.

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