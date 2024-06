Affisso a Torino uno striscione per la Decima Mas

TORINO, 11 GIU - I militanti del movimento identitario La Barriera hanno affisso nel Parco del Valentino di Torino uno striscione con la scritta 'Decima' e hanno accesso dei fumogeni verdi rossi e bianchi. L'affissione è stata fatta di fronte al sommergibile Andrea Provana che si trova nel parco. "Questa azione nasce in seguito alle numerose polemiche che hanno tormentato, in questi giorni, il glorioso reparto d'elite della Decima Flottiglia Mas - spiegano gli attivisti in una nota - Il tutto è partito dall'assurda e codarda scelta di qualcuno che, dagli scranni del governo, ha deciso di vietare, per la prima volta, agli incursori della Marina Militare di eseguire il grido 'Decima' alla parata del 2 Giugno, a cui hanno fatto seguito le provocazioni elettorali di Vannacci, che hanno suscitato una reazione isterica sia nel solito circo della sinistra che in quello della destra di governo, che, anche questa volta, si è dimostrata totalmente asservita ai diktat antifascisti". "Reputando questo becero dibattito un vero e proprio insulto per tutti quei valorosi che tra le file della Decima sono caduti, abbiamo deciso di ricordare e rendere onore, con questo striscione, a questo glorioso reparto, che servì e difese sempre la Patria, anche a costo di fare scelte più rischiose e meno convenienti, come dimostrato dopo l'armistizio di Cassibile, quando decisero, a differenza di molti che tradirono, di non vendersi all'invasore americano, continuando a combattere per l'Italia", concludono dal movimento La Barriera