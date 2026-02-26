Afd, la decisione della Corte tedesca una vittoria per la democrazia
AA
ROMA, 26 FEB - "Non solo l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione non può più classificare l'AfD come 'estremista di destra confermato', ma la sentenza del Tribunale amministrativo di Colonia ha anche indirettamente posto fine ai fanatici del divieto. Una grande vittoria non solo per l'AfD, ma anche per la democrazia e lo Stato di diritto!". Lo scrive su X la leader di Alternative für Deutschland, Alice Weidel, commentando la decisione del tribunale di Colonia secondo cui l'agenzia di intelligence nazionale non può al momento etichettare il partito tedesco come un gruppo estremista.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti