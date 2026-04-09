Afam4Sicily per Niscemi, l'Alta Formazione in campo per la ricostruzione

ROMA, 09 APR - L'arte in campo per la comunità di Niscemi. È Afam4Sicily, l'evento nato per sostenere il territorio di Niscemi colpito dal grave dissesto idrogeologico dello scorso gennaio. L'iniziativa è promossa dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) insieme ai Conservatori di musica della Sicilia e della Sardegna, le Accademie di Belle Arti di Palermo e Catania. Il Sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) si unisce in una straordinaria rete di solidarietà: per tutta la giornata odierna- a partire dalle 10.00 - il Conservatorio di Musica 'Alessandro Scarlatti' di Palermo si trasformerà in un palcoscenico d'eccezione: dalle installazioni multimediali alle performance dei ragazzi, alle esposizioni artistiche interattive. Ma anche il concerto immersivo 'From Morricone to Bacalov: the Music and Screen of Southern Italian Cinema', lo spettacolo che ha già calcato prestigiosi palcoscenici internazionali come New York, Los Angeles e il palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra. Il concerto potrà essere seguito in diretta streaming sui canali social del Mur, il ministero dell'Università e della Ricerca.