Aeronautica Militare, il 15 e 16 maggio open day al Comando Aeroporto di Linate

MILANO, 12 MAG - L'Aeronautica Militare apre le porte al pubblico del Comando Aeroporto di Milano-Linate per celebrare insieme i 101 anni dall'insediamento del primo Comando aeronautico nella città di Milano. L'appuntamento è per il 15 e 16 maggio. "L'open day - spiega l'Aeronautica - rappresenta un'occasione unica per tutta la cittadinanza e per gli appassionati di volo che potranno ammirare di vicino aerei ed elicotteri e conoscere la storia, le tradizioni e le capacità operative della Forza Armata. I visitatori, infatti, vivranno l'esperienza di un percorso immersivo che prevede una mostra statica di aeromobili e mezzi militari, aree espositive tematiche, attività interattive, simulatori di volo e di meteorologia, stand informativi, oltre a spazi dedicati ai più giovani e aree gastronomiche". È prevista anche la presenza della Fanfara della 1ª Regione Aerea dell'Aeronautica Militare, "simbolo di professionalità, passione e spirito di squadra che, con la sua musica, renderà ancora più speciale la celebrazione". L'evento è gratuito e aperto a tutti, dalle 10 alle 17 (fine evento alle ore 18), previa prenotazione tramite QR Code sul sito web dell'Aeronautica Militare, dove si possono trovare tutte le informazioni utili.