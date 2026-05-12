MILANO, 12 MAG - L'Aeronautica Militare apre le porte al pubblico del Comando Aeroporto di Milano-Linate per celebrare insieme i 101 anni dall'insediamento del primo Comando aeronautico nella città di Milano. L'appuntamento è per il 15 e 16 maggio. "L'open day - spiega l'Aeronautica - rappresenta un'occasione unica per tutta la cittadinanza e per gli appassionati di volo che potranno ammirare di vicino aerei ed elicotteri e conoscere la storia, le tradizioni e le capacità operative della Forza Armata. I visitatori, infatti, vivranno l'esperienza di un percorso immersivo che prevede una mostra statica di aeromobili e mezzi militari, aree espositive tematiche, attività interattive, simulatori di volo e di meteorologia, stand informativi, oltre a spazi dedicati ai più giovani e aree gastronomiche". È prevista anche la presenza della Fanfara della 1ª Regione Aerea dell'Aeronautica Militare, "simbolo di professionalità, passione e spirito di squadra che, con la sua musica, renderà ancora più speciale la celebrazione". L'evento è gratuito e aperto a tutti, dalle 10 alle 17 (fine evento alle ore 18), previa prenotazione tramite QR Code sul sito web dell'Aeronautica Militare, dove si possono trovare tutte le informazioni utili.
Aeronautica Militare, il 15 e 16 maggio open day al Comando Aeroporto di Linate
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