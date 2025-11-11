Giornale di Brescia
Aereo militare turco si schianta al confine Azerbaigian-Georgia

epa12518793 A handout photo released by the press service of Georgia’s Ministry of Internal Affairs shows Georgian rescuers working at the crash site of a Turkish military plane near Sighnaghi, Georgia, 11 November 2025. Turkey’s Defense Ministry said a Turkish C-130 military transport plane en route from Azerbaijan crashed in Georgia. Twenty Turkish service members, including the crew, were on board. EPA/MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA PRESS SERVICE/HANDOUTS H HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
AA

ISTANBUL, 11 NOV - Un aereo militare cargo turco C130, decollato dall'Azerbaigian, si è schiantato al confine con la Georgia mentre era diretto in Turchia.Venti persone, compresi i membri dell'equipaggio, erano a bordo dell'aereo. Lo ha affermato il ministero della Difesa di Ankara aggiungendo che sono in corso operazioni di salvataggio in coordinamento con le autorità dell'Azerbaigian e della Georgia. L'autorità statale per la radio e la televisione turca (Rtuk) ha chiesto ai media del Paese di pubblicare solo informazioni prese da fonti "ufficiali" riguardo al caso dell'aereo militare cargo turco C130 con a bordo venti persone, decollato dall'Azerbaigian, che si è schiantato al confine con la Georgia mentre era diretto in Turchia. "Ricordiamo fermamente a tutte le nostre organizzazioni mediatiche che non ci si deve basare su informazioni e dichiarazioni provenienti da fonti diverse da quelle ufficiali, si devono prendere in considerazione solo le dichiarazioni di enti autorizzati", ha affermato il presidente di Rturk, Mehmet Danis, come riferisce Cumhuriyet, aggiungendo che "è fondamentale che le immagini della scena dell'incidente e del luogo dell'incidente non vengano condivise". Mentre i media turchi non hanno diffuso molte informazioni sull'accaduto, alcuni utenti sui social network hanno sostenuto che lo schianto dell'aereo non sia stato un incidente ma si tratti di un sabotaggio. "Gli aerei non si rompono e precipitano senza interferenze dall'interno o dall'esterno. O c'è qualcosa che esplode all'interno (magari trasportava munizioni) o è stato abbattuto", ha scritto su X l'accademica turca Deniz Ulke Kaynak mentre numerosi utenti sostengono simili teorie nei loro messaggi.

