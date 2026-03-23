Aereo militare precipita in Colombia, 8 morti e oltre 80 feriti

BOGOTÀ, 23 MAR - È di almeno otto morti e oltre 80 feriti il nuovo bilancio dell'incidente aereo avvenuto nel sud della Colombia, dove un velivolo militare Hércules è precipitato poco dopo il decollo da Puerto Leguízamo, nel dipartimento di Putumayo. Il dato aggiornato è stato reso noto dal governatore locale Jhon Gabriel Molina, che ha parlato anche di 14 persone in condizioni critiche, alcune già trasferite negli ospedali di Florencia e Bogotá. A bordo del C-130 della Forza aerea colombiana viaggiavano 125 persone, tra cui 112 militari dell'esercito, due agenti di polizia e i membri dell'equipaggio. Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la mattinata, mentre restano ancora da chiarire le condizioni di alcuni passeggeri. Il presidente Gustavo Petro, riferisce il sito del quotidiano El Tiempo, ha confermato l'attivazione della rete sanitaria nazionale e ha invitato alla prudenza, sottolineando che le cause dell'incidente restano al momento sconosciute e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti colombiane.