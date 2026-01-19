Aerei militari Usa in Groenlandia per operazioni programmate da tempo
WASHINGTON, 19 GEN - Gli aerei del Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano arriveranno presto alla base spaziale di Pituffik, in Groenlandia per delle operazioni in coordinamento con la Danimarca programmate da tempo. Lo scrive il Norad sui social sottolineando che "tutte le forze coinvolte operano con le necessarie autorizzazioni diplomatiche".
