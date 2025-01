Adottato Blanco, il cane che fu torturato con olio bollente

SALA CONSILINA, 19 GEN - Blanco, il cane torturato lo scorso novembre con olio bollente, è stato adottato ed avrà una famiglia a Roma. Termina così la brutale vicenda del randagio di piccola taglia che lo scorso novembre è stato vittima di un atto di crudeltà a Sala Consilina, nel Salernitano. Blanco fu aggredito da una persona ancora ignota che lo ricoprì di olio bollente, subendo ustioni gravissime che lo hanno costretto a combattere tra la vita e la morte per diversi giorni. La vicenda ha scosso tutta Italia, suscitando una forte ondata di solidarietà verso il cane, che era divenuto una sorta di mascotte tra i viaggiatori del terminal bus locale. Dopo settimane di gravi sofferenze e cure intensive, Blanco è stato preso in carico da una clinica veterinaria grazie all'intervento dei volontari della locale sezione Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che ne hanno seguito il trattamento. In questi due mesi di ricovero, il cane ha avuto un lungo percorso di recupero. Oggi, finalmente, la buona notizia: Blanco ha trovato una nuova famiglia. Adottato da una coppia di Roma, il piccolo cane potrà finalmente vivere in serenità. "Abbiamo ricevuto tante richieste di adozione da tutta Italia", ha dichiarato all'ANSA Enrica Ferricelli, responsabile locale dell'Oipa. "Dopo un'attenta valutazione, abbiamo scelto la famiglia più adatta per lui. Siamo felici che Blanco sia finalmente sereno ed abbia trovato una famiglia dove potrà essere amato e curato. Grazie di cuore a quanti hanno contribuito a salvare Blanco." Il trattamento medico per Blanco, interamente finanziato da un medico salernitano che ha voluto rimanere anonimo, è stato fondamentale per la sua guarigione. La vicenda di Blanco, che ha suscitato indignazione e commozione in tutto il Paese, si conclude così con un lieto fine. "La speranza è che la storia del nostro piccolo amico possa essere un monito contro la violenza sugli animali, un crimine che non deve essere tollerato", conclude Ferricelli.