Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Adm e Gdf sequestrano 85 mila confezioni di noodles con ingredienti vietati

AA

GENOVA, 24 DIC - Il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ha intercettato e sequestrato presso il porto di Genova-Prà oltre 85 mila confezioni di noodles istantanei irregolari, destinati alla vendita sul territorio nazionale. Le unità operative specializzate del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova e dell'Adm hanno infatti individuato gravi incongruenze sulle etichette apposte sulle confezioni di noodles istantanei. Il prodotto, infatti, presentava difformità tra le informazioni riportate sul packaging originale in lingua cinese e quelle riportate sull'etichetta tradotta in lingua italiana dall'importatore. Questi particolari differenti, riferiti alle indicazioni nutrizionali del prodotto e all'omessa indicazione in etichetta, in lingua italiana, di proteine di origine animale vietate dalla normativa europea, sono state poi riscontrate dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha confermato l'illegittima presenza nei prodotti alimentari di proteine animali non certificate e dunque la non conformità ai requisiti necessari per la messa in commercio. Le informazioni mancanti e le incongruenze rinvenute dagli operatori avrebbero potuto raggirare l'organo di controllo per il rilascio del documento sanitario comune di entrata. L'operazione si è conclusa con la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova del legale rappresentante della società importatrice, per vendita di prodotti industriali con segni mendaci e frode in commercio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GENOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario