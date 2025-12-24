Adm e Gdf sequestrano 85 mila confezioni di noodles con ingredienti vietati

GENOVA, 24 DIC - Il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ha intercettato e sequestrato presso il porto di Genova-Prà oltre 85 mila confezioni di noodles istantanei irregolari, destinati alla vendita sul territorio nazionale. Le unità operative specializzate del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova e dell'Adm hanno infatti individuato gravi incongruenze sulle etichette apposte sulle confezioni di noodles istantanei. Il prodotto, infatti, presentava difformità tra le informazioni riportate sul packaging originale in lingua cinese e quelle riportate sull'etichetta tradotta in lingua italiana dall'importatore. Questi particolari differenti, riferiti alle indicazioni nutrizionali del prodotto e all'omessa indicazione in etichetta, in lingua italiana, di proteine di origine animale vietate dalla normativa europea, sono state poi riscontrate dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha confermato l'illegittima presenza nei prodotti alimentari di proteine animali non certificate e dunque la non conformità ai requisiti necessari per la messa in commercio. Le informazioni mancanti e le incongruenze rinvenute dagli operatori avrebbero potuto raggirare l'organo di controllo per il rilascio del documento sanitario comune di entrata. L'operazione si è conclusa con la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova del legale rappresentante della società importatrice, per vendita di prodotti industriali con segni mendaci e frode in commercio.