Adesca minori sui social,23enne arrestato dalla polizia postale

Un fermo immagine tratto da un video della polizia di Roma, 25 giugno 2022: Per produzione e detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico la Polizia Postale di Roma e Lazio ha arrestato tre uomini in flagranza di reato. Si tratta di un imprenditore romano di 48 anni "che scambiava immagini e video della figlia minore per essere ammesso in un gruppo esclusivo pedopornografico", di un giovane di Viterbo di 26 anni "trovato in possesso di ingente materiale pedopornografico" e di un cameramen romano di 32 anni per detenzione di ingente materiale pedopornografico. L'imprenditore, già arrestato nel 2018 per detenzione di un ingente quantitativo di file pedopornografici, aveva appena terminato di scontare la condanna, ed è stato intercettato su una nota piattaforma di messaggistica "sulla quale, interloquendo in lingua inglese, manifestava interesse sessuale nei confronti dei minori: allo scopo di essere inserito in un successivo gruppo esclusivo di scambio di materiale pedopornografico, dichiarando di avere due figlie di 14 e 6 anni, inviava foto raffiguranti minori in biancheria intima". ANSA/POLIZIA EDITORIAL USE ONLY NO SALES