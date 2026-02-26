Addio alla casa del guardiano davanti alla spiaggia rosa di Budelli

LA MADDALENA, 26 FEB - Per oltre trent'anni gli appena 1,6 chilometri quadrati dell'Isola di Budelli sono stati tutto il mondo di Mauro Morandi. Qui, sull'isola più protetta e tutelata del Mediterraneo, nell'arcipelago di La Maddalena, Morandi aveva scelto di vivere in totale solitudine, lontano dal resto della civiltà e in barba ai divieti imposti dell'Ente Parco di La Maddalena anche solo di calpestare alcuni punti dell'isola, in particolare la Spiaggia Rosa. Classe 1939, modenese, ex docente di educazione fisica in una scuola di Nonantola in Emilia, Morandi qui ha vissuto da solo, dal 1989 al 2021, dedicando la sua vita alla tutela di questo prezioso scrigno di biodiversità, inavvicinabile per i più. L'ha dovuta abbandonare all'età di 85 anni, a causa delle sue condizioni di salute e non vi ha fatto più ritorno. Da allora, da quando il guardiano della Spiaggia Rosa, così veniva ormai chiamato da tutti, ha lasciato la sua casa e la sua isola, in molti si sono chiesti cosa fare della piccola abitazione che l'uomo aveva costruito. Nessun lusso e pochissimi i confort presenti, ma di sicuro la casa di Mauro Morandi poteva essere considerata a buon diritto la più esclusiva. Adesso, di ciò che resta dell'abitazione, non resterà alcuna traccia. Se in un primo momento si era pensato che potesse essere riqualificata è trasformata in un infopoint, il progetto non ha superato la valutazione di incidenza ambientale. L'intera area infatti è classificata di massima tutela e qualsiasi struttura comporterebbe un impatto sul territorio. Da qui la decisione, presa nella prima riunione del nuovo consiglio direttivo del Parco come anticipato dall'Unione Sarda, di procedere alla completa rimozione della casa. La natura si riprenderà così i suoi spazi e della lunga permanenza di Mauro Morandi sull'isola e sulla Spiaggia Rosa resteranno solo i racconti della vita vissuta sull'isola sarda dal moderno Robinson Crusoe.