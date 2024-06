Addio a Nicolo Pomata, tra i re della ristorazione sarda

CARLOFORTE, 09 GIU - Le sue linguine alla Nicolo, capperi, tonno, olive e pecorino, sono una prelibatezza ricercata e diventata famosa in tutta Italia già nel 1973 tanto che erano state citate tra le migliori cento paste dalla Guida Barilla. Aveva servito nel suo ristorante di Carloforte personaggi noti e meno noti, italiani e stranieri, tra i quali Giorgio Armani e Gianni Agnelli. È morto a 79 anni Nicolo Pomata, cuoco e titolare del ristorante Da Nicolo sul lungomare Battellieri di Carloforte aperto nel 1969. Il ristoratore, padre dello chef Luigi Pomata, è stato stroncato da un improvviso malore per il quale era stato ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari dopo un trasporto d'urgenza con l'elisoccorso da Carloforte. Nicolo Pomata era considerato uno dei re della ristorazione sarda, il suo ristorante tra i migliori dell'Isola è frequentato ancora oggi da tantissime persone. Nel corso della sua vita trascorsa gran parte in cucina ha ricevuto premi e riconoscimenti.