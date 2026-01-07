Addio a Aldrich Ames, il peggior traditore della Cia

WASHINGTON, 06 GEN - Aldrich H. Ames, l'ufficiale della Cia il cui spionaggio per Mosca ai tempi dell'Urss rappresentò la violazione più dannosa nella storia dell'agenzia di intelligence Usa, causando la morte di almeno 10 agenti reclutati dalla Cia stessa o da servizi di intelligence alleati, è morto il 5 gennaio al Federal Correctional Institution di Cumberland, nel Maryland. Aveva 84 anni. La sua morte è stata registrata nel database dei detenuti del Federal Bureau of Prisons, che non specificava la causa del decesso, ed è stata confermata da un portavoce dell'agenzia.