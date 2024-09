Ad Asti ricettazione orologi con giro d'affari da 3 milioni

ASTI, 17 SET - Sei ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dai carabinieri di Asti per ricettazione, riciclaggio e detenzione e commercio di prodotti con segni contraffatti, in particolare orologi di lusso. In un anno, i sei (tre in carcere e tre ai domiciliari) tra il 2022 e il 2023, ne avrebbero piazzati sul mercato per un valore di 3 milioni di euro. L'organizzazione vendeva orologi rubati, oppure creava serie originali in laboratori clandestini. L'operazione scattata in queste ore prende il via da un'altra inchiesta nella scorsa primavera (operazione fast and furiuos) su un gruppo di truffatori, che agivano spacciandosi per carabinieri o tecnici del gas. Gli investigatori, setacciando il web alla ricerca della refurtiva, si sono imbattuti in un profilo social su cui venivano messi in vendita orologi di pregio: Rolex, Omega, Cartier. Da qui è stata ricostruita la rete criminale che alimentava questo flusso clandestino. I carabinieri hanno accertato ventuno episodi di ricettazione di Rolex, Patek Philippe, Tudor, Omega e diamanti Tiffany, e due episodi di riciclaggio di orologi Rolex falsi, sui quali venivano montati meccanismi originali, venduti sia con card che scatole per attestare l'originalità. Nell'ambito dell'indagine sono state esaminate anche le posizioni patrimoniali degli indagati, ed è stata rilevata una redditualità non giustificata a carico di uno. Gli investigatori hanno proceduto dunque al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di un terreno edificabile, nel Comune di Isola D'Asti, del valore superiore a 30.000 euro. Con l'esecuzione delle catture sono state eseguite anche delle perquisizioni a carico di altri soggetti che nell'astigiano e in provincia di Alessandria che hanno avuto a che fare a vario titolo con gli arrestati. L'attività ha permesso di sequestrare circa cinquanta orologi originali di illecita provenienza, altri falsi o invece frutto di manipolazione. È stato anche trovato denaro contante per più di 50mila euro. Sequestrata anche attrezzatura professionale utilizzata per alterare gli orologi.