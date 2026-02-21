Ad Ascoli due persone trovate morte in una tenda nei pressi del cimitero

ASCOLI PICENO, 21 FEB - Due persone dell'apparente età di 35/40 anni, un uomo e una donna, sono state trovate morte questa mattina ad Ascoli Piceno all'interno di una tenda a poche centinaia di metri dal cimitero civico, nel quartiere di Borgo Solestà. Si tratta della principale via d'accesso al camposanto dove, in un declivio che guarda al sottostante fiume Tronto, albergano alcune persone senza fissa dimora in ripari di fortuna. Una di queste ha dato l'allarme. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, agenti della Questura e carabinieri. La zona è stata interdetta al transito. In arrivo il medico legale per la ricognizione cadaverica che potrebbe dare le prime indicazioni sulla causa dei due decessi, in attesa dell'autopsia che certamente verrà disposta dalla Procura di Ascoli.