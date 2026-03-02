Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

ActionAid, 'una donna su 2 ha avuto paura a frequentare strutture sportive'

AA

ROMA, 02 MAR - Una donna su due dichiara di aver avuto paura di frequentare strutture sportive, una su tre non frequenta palestre o centri sportivi (contro il 24,6% degli uomini). In occasione dell'apertura a Milano del Mupa, il Museo del Patriarcato, ActionAid presenta i dati su quanto nello sport si sperimentano le diseguaglianze di genere. E' il nuovo focus della ricerca "Perché non accada", realizzata da ActionAid con l'Osservatorio di Pavia e 2B Research, che indaga quanto stereotipi e discriminazioni siano radicati e orientino le vite delle donne nello sport. Il divario è ancora più evidente negli stadi e nei palazzetti: il 43,9% degli uomini si sente sempre a proprio agio, contro il 28,1% delle donne. Quasi la metà delle donne (46,8%) non frequenta affatto questi spazi, il 53% tra le non eterosessuali. Il 31% delle persone, inoltre, ritiene che esistano sport "più adatti" agli uomini e altri alle donne. Un uomo su tre ne è convinto, tra le donne solo una su quattro. Queste convinzioni hanno effetti concreti: una persona su cinque ha rinunciato almeno una volta a praticare uno sport visto come più adatto all'altro genere. Un fenomeno culturale, simbolico ed economico che ha un valore di 67 miliardi di euro l'anno, pari al 3,1% del Pil italiano che plasma le narrazioni su successo e relazioni di genere. Il 27,7% degli italiani considera lo sport maschile più prestigioso: guidano sempre gli uomini (31,2% contro il 24,5% delle donne), ma le generazioni più giovani rafforzano lo stereotipo (42,9% nella Gen Z e 39,3% tra i Millennials). "Il Mupa ci interroga sul ruolo che abbiamo nel mantenere o sfidare le strutture di potere che ci circondano. Oggi i dati della nostra ricerca ci dimostrano come anche lo sport sia segnato da paura e insicurezza da parte delle donne, autoesclusione e svalutazione delle discipline femminili. Tutti gli organi che governano lo sport devono adottare strumenti e risorse per prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne e lo sport deve essere incluso tra gli ambiti di prevenzione primaria dei Piani antiviolenza" afferma Katia Scannavini, Co-segretaria Generale di ActionAid Italia. Ad ospitare il Mupa sarà la Fabbrica del Vapore dal 7 al 21 marzo, ad eccezione di lunedì 9 marzo, giornata di chiusura per lo sciopero nazionale di Non Una di Meno. Ci saranno 27 opere, di cui 4 inedite, tra cimeli, reperti, diorami, installazioni interattive e testimonianze. L'apertura del 7 marzo al pubblico, alle ore 18.00, inizia con un reading di Giulia Maino, attrice e fondatrice di Amleta. A seguire ci saranno la musica e alle parole di Rachele Bastreghi, cantante e voce femminile dei Baustelle. Oltre all'esposizione, il programma ad accesso gratuito propone talk, workshop, laboratori, lezioni e performance, in collaborazione con centri antiviolenza, reti e realtà femministe.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario