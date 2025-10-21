Giornale di Brescia
Acs, per cristiani in Israele violenze senza precedenti

L'ingresso dalla Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, 12 agosto 2012 ANSA/ Francesco Gerace
AA

CITTÀ DEL VATICANO, 21 OTT - "I cristiani in Israele hanno sperimentato un livello di violenza e ostilità senza precedenti: estremisti ebraici hanno preso di mira istituzioni e leader ecclesiali". E' quanto sottolinea il Rapporto sulla libertà religiosa presentato dalla fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, parlando della situazione dopo il 7 ottobre. "La coalizione di estrema destra guidata dal primo ministro Benjamin Netanyahu ha accentuato le divisioni etniche e religiose", rileva ancora il Rapporto. Acs evidenzia anche che "il crollo del turismo religioso ha aggravato le difficoltà economiche delle comunità cristiane in Terra Santa".

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

