Acquaroli, 'lavoro post sisma instancabile per ridare un futuro'

ANCONA, 24 AGO - "Nove anni fa la nostra terra iniziava a tremare, colpendo profondamente le nostre comunità. Oggi il nostro pensiero, con commozione, va alle persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie. Una ferita profonda che non potremo mai rimarginare. In questi anni abbiamo lavorato instancabilmente per restituire normalità e futuro al nostro entroterra duramente colpito dal sisma". Così sui social il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in occasione del nono anniversario del sisma che nel 2016 flagellò il Centro Italia, in particolare le Marche, il Lazio, l'Abruzzo e l'Umbria, causando direttamente 299 vittime (4 i decessi indiretti), 388 feriti e 41mila sfollati.

ANCONA

