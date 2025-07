Acquaroli, 'indagine su Ricci? Non oggetto campagna elettorale'

PESARO, 23 LUG - "L'indagine che coinvolge Ricci a Pesaro? Non ci interessa, non ci riguarda e soprattutto non sarà oggetto di campagna elettorale". Così in serata, a margine di un evento elettorale all'anfiteatro di Parco Miralfiore di Pesaro a cui hanno partecipato circa duemila persone, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha risposto ai cronisti in merito all'avviso di garanzia ricevuto, in veste di ex sindaco di Pesaro, dal suo competitor Matteo Ricci alle prossime Regionali. "Noi - ha aggiunto Acquaroli - vogliamo guardare a quanto abbiamo realizzato in questi anni, a quelli che sono i nostri programmi. Vogliamo confrontarci con la nostra regione, con le comunità con i corpi intermedi, con i sindacati, - ha proseguito il presidente -, con tutti, coloro che possono apportare un contributo e guardare alla Regione come anche punto di incontro tra quello che la politica e le istituzioni possono fare e quello che sarà il nostro programma". A Fermo, durante un incontro di Progetto Civico Italia, Ricci ha detto che se la destra pensa di utilizzare l'indagine per avere un vantaggio elettorale, subirà invece un boomerang. "Leggo e ascolto quello che dice lei", ha ribadito Acquaroli ma "non commento, non ci riguarda".