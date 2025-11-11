Acqua Sant'Anna, è scomparso Alberto Bertone, il fondatore

TORINO, 11 NOV - Acqua Sant'Anna, la famiglia Bertone, tutti i suoi dipendenti e collaboratori, annunciano "con immenso dolore" la scomparsa di Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato della società, avvenuta nella giornata di oggi. Fondatore dell'azienda nel 1996, Alberto Bertone, 59 anni, "imprenditore visionario e coraggioso, ha saputo coniugare visione imprenditoriale, capacità d'innovazione e una profonda attenzione per le persone, diventando nel tempo un punto di riferimento non solo per il suo settore, ma per l'intero tessuto economico e sociale del Paese" sottolinea la società. Sotto la sua guida, Acqua Sant'Anna "è cresciuta fino a diventare l'azienda leader in Italia nelle acque minerali. Ma il suo lascito va oltre i risultati economici: la sua umanità, il rispetto per i collaboratori, la sensibilità verso il territorio e la costante volontà di migliorare, ne hanno fatto un esempio di leadership autentica e generosa. Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, guidato da altruismo e senso del dovere che non saranno mai dimenticati. La Società si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un percorso umano e professionale".