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Achille Lauro al Niguarda dai feriti di Crans-Montana

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MILANO, 16 MAR - Achille Lauro ha fatto visita ieri ai feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. Il cantante, che questa sera si esibirà al Forum di Assago nel primo di due concerti milanesi del tour nei palazzetti, sul palco di Sanremo aveva anche cantato la sua 'Perdutamente' in omaggio alle vittime della strage. "Dopo la sua esibizione a Sanremo, dopo quella canzone dedicata a loro, i ragazzi sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda hanno espresso un desiderio: poter conoscere Achille Lauro" racconta l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, postando sui suoi profili social la foto dell'incontro in cui sono presenti anche diversi operatori sanitari che assistono i ragazzi ricoverati. "Oggi il mio ringraziamento va a un cantante, ma soprattutto a un ragazzo, davvero speciale. Lauro con la sua disponibilità e dolcezza ha saputo portare un po' di gioia nel cuore di quei ragazzi che tanto hanno sofferto, incontrando anche i giovani dimessi e alcuni genitori, anche di chi non c'è più" aggiunge Bertolaso, ringraziando anche Carlo Conti "che ci aiutato ad organizzare l'incontro".

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