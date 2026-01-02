Giornale di Brescia
Achille disperso a Crans-Montana, 'era rientrato per prendere il telefono'

MILANO, 02 GEN - Il nome di Achille Osvaldo Giovanni Barosi, tra i dispersi dopo il terribile incendio di Crans-Montana, è segnalato sulla pagina instagram cransmontana.avisderecherche, l'account temporaneo nato per aiutare nelle ricerche. Il giovane - si legge nell'avviso postato dal cugino Edoardo Sparacino - è stato visto l'ultima volta alle 1:30 del primo gennaio mentre rientrava nel locale "Le Constellation" per prendere giacca e telefono. Insieme alla sua foto, i familiari hanno postato anche la sua descrizione, sperando che aiuti a rintracciarlo: "Descrizione: Altezza 1.85 m, capelli biondi, occhi azzurri. Dettaglio: Potrebbe indossare una collanina con la Madonnina. Importante: È senza documenti. Potrebbe essere ricoverato come "paziente ignoto" a Sion, Losanna o Zurigo". "Ho parlato con gli amici di Achille che erano lì e mi hanno raccontato che mio cugino era rientrato un momento nel locale quando c'è stata l'esplosione" dice Edoardo all'ANSA, per prendere la giacca e il telefonino. "I genitori di Achille sono a Crans-Montana, erano lì per le vacanze perché hanno una casa dove vanno spesso e ora li stanno raggiungendo anche mio nonno e mia zia, insieme al cane di Achille". Achille, che è amico di un'altra ragazza dispersa, la coetanea Chiara Costanzo, fa il liceo artistico alle Orsoline "ed è bravissimo a disegnare". "In queste ore mi scrivono in tanti, migliaia e migliaia di persone hanno letto il mio annuncio e il telefono non smette mai di squillare, sembra impossibile - dice Edoardo - che ancora Achille non sia stato trovato".

