Accusato di violenze ad allievi teatro, rinviato a giudizio

REGGIO EMILIA, 20 APR - È stato rinviato a giudizio Daniele Franci, attore ed ex direttore artistico del centro teatrale 'Etoile' di Reggio Emilia, accusato di violenza sessuale verso nove ex allievi, di cui tre minorenni, tra i 17 e i 22 anni che si sono costituiti parte civile, mentre altri due hanno deciso di non farlo. A darne notizia è la stampa locale reggiana che spiega come il processo, con rito ordinario davanti al collegio, inizierà il 12 giugno prossimo. Franci, 46 anni, ora a piede libero, era stato arrestato nel luglio 2022 dai carabinieri. Secondo le accuse del sostituto Procuratore, Valentina Salvi, titolare dell'inchiesta, avrebbe sfruttato il suo carisma di maestro influente per attirare ragazzi fragili, lusingandoli, dicendo loro che fossero "i prescelti". Li convocava in una stanza dove alloggiava e qui si sarebbero consumati gli abusi. Dalle ricostruzioni è emerso anche il dettaglio di alcuni episodi riguardo alle pratiche estreme che sarebbero state compiute dall'insegnante, con strangolamento al punto da rischiare lo svenimento delle vittime. L'imputato, difeso dall'avvocato Giulio Garuti, ha parlato in aula di una 'macchinazione ' ordita dai giovani allievi come dimostrerebbe una chat tra i ragazzi che si sarebbero consultati e 'spalleggiati' a vicenda. Inoltre dice che a suo avviso non fu violenza sessuale e neppure induzione psicologica, chiedendo così il proscioglimento. Mentre per l'accusa, le intercettazioni proverebbero l'assenza di un complotto e la genuinità degli allievi. Alla fine il Gup, Luca Ramponi ha disposto il rinvio a giudizio.