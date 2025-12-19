Accusato di violenza su due ragazzine, arrestato 19enne

MILANO, 19 DIC - E' ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di due minorenni. Per questo, su delega del Procuratore di Milano, i Carabinieri del Provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di un 19enne ecuadoriano, ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale in danno di altrettante minorenni L'indagine, condotta dal Nucleo Operativo Milano Porta Monforte ha accertato una violenza a Bussero (Milano) il 12 agosto, ai danni di una 15enne e una a Milano il 19 settembre ai danni di una 16enne. L'attenzione degli inquirenti nasce dall'identico modus operandi posto in essere in occasione delle due violenze: l'indagato individuava una minorenne da sola in una Stazione della Metropolitana della M2 (Gorgonzola e Crescenzago) e da lì dava inizio ad un pedinamento discreto delle vittime, che seguiva fino all'arrivo alla loro abitazioni, dove le ragazze, una volta aperto il portone di casa, venivano abusate. È grazie a dettagli presenti in entrambe le violenze che è stato possibile riconoscerlo: a bordo di un monopattino elettrico con elementi di colore arancione brillante; e con indosso un cappellino da baseball verde che, è risultato, indossava comunemente, anche per andare al lavoro. Particolarità che hanno permesso di identificarne con certezza l'autore. Il diciannovenne andava al lavoro con gli stessi abiti delle aggressioni, indumenti che sono stati trovati in casa. Ora si trova ai domiciliari.