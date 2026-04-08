Accusato di un femminicidio in Francia, arrestato a Ventimiglia

VENTIMIGLIA, 08 APR - Un uomo, accusato di aver ucciso la donna che lo ospitava a Mentone, è stato arrestato dalla polizia a Ventimiglia. Gli agenti lo hanno fermato durante un normale controllo del territorio. Dopo aver approfondito i controlli, e grazie alla segnalazione diramata dalle autorità francesi, è emerso che l'uomo era ricercato perché accusato dell'omicidio commesso il 28 marzo nella vicina Mentone. La vittima, che è stata trovata in casa con diversi traumi, soprattutto alla testa e al volto, lo ospitava da alcuni mesi nella propria abitazione perché senza fissa dimora. Sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, che ne hanno confermato l'identità, è stato arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria transalpina.