Accusato di evasione fiscale, Bandecchi rinviato a giudizio a Roma

ROMA, 17 FEB - Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio a Roma per l'accusa di evasione fiscale. A Bandecchi è contestato di non avere pagato imposte per circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022. Oltre Bandecchi, a processo anche altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società. Il processo è stato fissato al prossimo 4 giugno davanti al tribunale monocratico. "Nessuna sorpresa, me lo aspettavo, tutto come previsto. Speriamo di poter dimostrare nel processo la nostra innocenza", così l'imprenditore lasciando il palazzo di giustizia.

