Accusato di abbandono minori, chiesta archiviazione per Totti

ROMA, 25 NOV - La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento in cui è indagato l'ex calciatore della Roma, Francesco Totti per l'accusa di abbandono dei minori. L'iscrizione era legata ad una denuncia presentata dall'ex moglie, Ilary Blasi, in cui sostiene che l'ex numero 10 giallorosso avrebbe lasciato solo la figlia per alcune ore durante una serata nel maggio del 2023. . Dalla richiesta di archiviazione - secondo quanto scrive oggi la Repubblica - emerge che anche l'attuale compagna del calciatore, Noemi Bocchi, è indagata per la stessa fattispecie - in casa erano presenti anche i suoi due figli minorenni - mentre alla tata è contestato di avere detto falsamente di essere stata presente in casa per offrire un alibi alla coppia. Alla richiesta di archiviare si sono opposti i legali della Blasi e l'udienza davanti al giudice è fissata per il primo dicembre. Secondo quanto denunciato dalla conduttrice televisiva, la figlia più piccola avrebbe dovuto trascorrere la serata con il papà che però si sarebbe allontanato di casa. Nella richiesta di archiviazione i magistrati di piazzale Clodio affermano che non vi è mai stato un reale pericolo per i minori. La figlia più piccola aveva un telefono con il quale poteva chiamare la madre, era con bambini più grandi e la babysitter — pur non presente — era "verosimilmente" disponibile a salire subito perché vive nello stesso palazzo.