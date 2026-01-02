Accusa Sergio Leone di molestie, Lory Del Santo indagata per diffamazione

ROMA, 02 GEN - Inizierà in primavera, davanti al tribunale di Roma, il processo a carico della attrice Lory Del Santo accusata di diffamazione aggravata per le affermazione fatte nel corso di interviste tv fatte nel 2024 - nel corso di un programma di Rai Uno e in una puntate delle Iene - in cui accusava di molestie il registra Sergio Leone, morto nel 1989. In particolare la Del Santo - secondo quanto scrive oggi la Repubblica - ha citato un presunto episodio di avances avvenuto all'inizio degli anni '80 durante la lavorazione del film "C'era una volta in America". Affermazioni che hanno scatenato la reazione di una delle figlie del grande regista, Francesca Leone, che assistita dall'avvocato Giuseppe Bellomo ha depositato una querela negli uffici di Piazzale Clodio. I pm di Roma hanno concluso le indagini e il processo scatterà nella prossima primavera. Nel procedimento è coinvolta anche la conduttrice Caterina Balivo che nel corso dell'intervista alla Del Santo ha affermato che l'ex soubrette avrebbe dovuto colpire "con uno schiaffo" il regista dando, quindi, per certe le molestie.