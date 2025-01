Accordo Regione Fvg-Inps, 350 euro/anno per i più poveri

TRIESTE, 21 GEN - E' stato firmato oggi nel palazzo della Regione di Trieste un accordo tra l'Inps e la Regione Friuli Venezia Giulia in base al quale sarà garantito un contributo annuale di 350 euro, per tre anni, ai pensionati della regione con Isee inferiore ai 15mila euro, vale a dire una platea di circa 13mila cittadini. La Regione Fvg stanzierà 15 milioni l'anno per tre anni fino a una cifra complessiva di 45 milioni che costituirà un fondo nell'eventualità che la platea di beneficiari dovesse aumentare o comunque che possa essere utilizzato per altri tipi di sostegno alla povertà. A siglare il documento sono stati il governatore Massimiliano Fedriga e il presidente nazionale dell'Inps Gabriele Fava. "Volevamo intervenire in modo importante sulla disponibilità economica dei pensionati a basso reddito - ha spiegato Fedriga - e lo abbiamo fatto prima in fase di assestamento 2024 e poi con la legge di stabilità 2025. La Regione si riserva di valutare ulteriormente il contributo anche dopo questa prima applicazione". Fava ha definito questa intesa "la misura migliore rappresentazione di best practice tra istituzioni al servizio dei cittadini". Grazie alla collaborazione con l'Inps, i cittadini riceveranno automaticamente il sostegno, senza dover presentare alcuna domanda. L'individuazione dei soggetti destinatari è avvenuta esaminando i dati dei pensionati del Fvg.