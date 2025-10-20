Accordo in Giappone, strada spianata a prima donna premier
epa12429441 The newly-elected leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) Sanae Takaichi attends a press conference after the LDP presidential election in Tokyo, Japan, 04 October 2025. Takaichi won the leadership of Japan's ruling LDP, putting her on course to become the country's first woman prime minister. EPA/YUICHI YAMAZAKI / POOL
AA
(ANSA-AFP) - TOKYO, 20 OTT - Il partito di governo giapponese Ldp e il suo partner minore hanno firmato un accordo di coalizione, aprendo la strada a Sanae Takaichi per diventare la prima donna premier del Paese. Takaichi e Hirofumi Yoshimura, co-leader del Japan Innovation Party (Jip), hanno firmato l'accordo davanti ai media, un giorno prima che la Camera bassa votasse il prossimo primo ministro. (ANSA-AFP).
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato