Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Accordo in Giappone, strada spianata a prima donna premier

epa12429441 The newly-elected leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) Sanae Takaichi attends a press conference after the LDP presidential election in Tokyo, Japan, 04 October 2025. Takaichi won the leadership of Japan's ruling LDP, putting her on course to become the country's first woman prime minister. EPA/YUICHI YAMAZAKI / POOL
epa12429441 The newly-elected leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) Sanae Takaichi attends a press conference after the LDP presidential election in Tokyo, Japan, 04 October 2025. Takaichi won the leadership of Japan's ruling LDP, putting her on course to become the country's first woman prime minister. EPA/YUICHI YAMAZAKI / POOL
AA

(ANSA-AFP) - TOKYO, 20 OTT - Il partito di governo giapponese Ldp e il suo partner minore hanno firmato un accordo di coalizione, aprendo la strada a Sanae Takaichi per diventare la prima donna premier del Paese. Takaichi e Hirofumi Yoshimura, co-leader del Japan Innovation Party (Jip), hanno firmato l'accordo davanti ai media, un giorno prima che la Camera bassa votasse il prossimo primo ministro. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario