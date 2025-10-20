Accordo in Giappone, strada spianata a prima donna premier

(ANSA-AFP) - TOKYO, 20 OTT - Il partito di governo giapponese Ldp e il suo partner minore hanno firmato un accordo di coalizione, aprendo la strada a Sanae Takaichi per diventare la prima donna premier del Paese. Takaichi e Hirofumi Yoshimura, co-leader del Japan Innovation Party (Jip), hanno firmato l'accordo davanti ai media, un giorno prima che la Camera bassa votasse il prossimo primo ministro. (ANSA-AFP).