Accoltellò giovane in Piazza Duomo a Milano, fermato

MILANO, 05 DIC - E' stato fermato dalla polizia, coordinata dalla Procura, un egiziano di 21 anni, irregolare e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio a seguito di accoltellamento di un suo connazionale avvenuto in piazza del Duomo a Milano. La sera del 25 novembre, un egiziano di 19 anni era stato gravemente ferito da due colpi di arma da taglio, uno all'addome e uno al torace, nei pressi di un fast food in Piazza Duomo nel capoluogo lombardo.

