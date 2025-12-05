Accoltellò giovane in Piazza Duomo a Milano, fermato

MILANO, 05 DIC - E' stato fermato dalla polizia, coordinata dalla Procura, un egiziano di 21 anni, irregolare e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio a seguito di accoltellamento di un suo connazionale avvenuto in piazza del Duomo a Milano. La sera del 25 novembre, un egiziano di 19 anni era stato gravemente ferito da due colpi di arma da taglio, uno all'addome e uno al torace, nei pressi di un fast food in Piazza Duomo nel capoluogo lombardo.