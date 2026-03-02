Accoltellato sabato notte in centro a Lecco, morto ventenne

LECCO, 02 MAR - E' morto il ventenne di origini nordafricane ricoverato all'ospedale di Lecco dopo essere stato accoltellato nella notte tra sabato e domenica in centro città. Il suo presunto aggressore, un giovane di 25 anni, fermato dai Carabinieri poco dopo l'accaduto per lesioni gravissime, è ora accusato di omicidio. Il ventenne era stato soccorso in gravissime condizioni e ricoverato in prognosi riservata nel vicino ospedale Manzoni. Nonostante le cure d'urgenza, non ce l'ha fatta. - I Carabinieri intervenuti poco dopo l'accaduto, avevano recuperato anche un coltello, ritenuto l'arma con la quale era stato ferito il giovane. Il tutto è avvenuto vicino al Municipio e alla stazione ferroviaria di Lecco, al culmine di una lite tra più persone. Secondo l'accusa, il 25enne poi fermato, avrebbe estratto un coltello colpendo la vittima al torace.