Accoltellato per soldi nel Varesotto, i due imputati condannati all'ergastolo

BUSTO ARSIZIO, 16 DIC - Sono stati condannati all'ergastolo Douglas Carolo e Michele Caglioni, entrambi imputati per l'omicidio di Andrea Bossi, ucciso nella sua abitazione di via Mascheroni a Cairate, nel Varesotto, nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2024. La sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo una camera di consiglio di circa sei ore e mezza, dalla Corte d'Assise del Tribunale di Busto Arsizio presieduta dal giudice Rossella Ferrazzi (Daniela Frattini a latere) che ha accolta la richiesta della pm Giulia Grillo con anche l'aggravante della premeditazione. Le difese avevano chiesto l'assoluzione. Secondo l'accusa i due ragazzi avrebbero agito in concorso pianificando un agguato ai danni di Bossi, 26 anni, nella sua abitazione al fine di derubarlo dell'oro che aveva in casa e svuotargli il conto corrente. La Corte ha riconosciuto una provvisionale pari a 220 mila euro per ciascuno dei genitori della vittima e a 120 mila euro per la sorella, con quantificazione del danno da definirsi in sede civile.