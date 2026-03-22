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Accoltellato nel vibonese, fermato il presunto autore

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SORIANO CALABRO, 22 MAR - E' stato individuato e sottoposto a fermo il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 38enne avvenuto ieri pomeriggio a Soriano Calabro (Vibo Valentia). Si tratta di un 22enne bloccato dai carabinieri che si erano messi sulle sue tracce subito dopo il ferimento riuscendo ad individuarlo dopo poche ore. La vittima, accoltellata alla schiena e alla base del collo, è ricoverata nell'ospedale di Vibo. Provvidenziale il primo soccorso prestato da un sanitario della Guardia medica del paese dove il 38enne è stato portato dai parenti. E' stato lui a salvargli la vita, tamponando la ferita più grave, quella al collo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza per il trasferimento al nosocomio di Vibo. Secondo quanto si è appreso, l'accoltellatore avrebbe agito da solo mentre gli investigatori stanno verificando quale possa essere stato il movente, forse legato a contrasti pregressi.

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