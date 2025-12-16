Giornale di Brescia
Accoltellato fuori dal bar dove lavorava, morto 55enne

BRESCIA, 16 DIC - Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri all'esterno del bar Bellavista, a Sarezzo, in Val Trompia in provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale di proprietà della moglie. L'uomo è stato colpito con un'arma da taglio e soccorso in condizioni gravissime: trasportato in codice rosso all'ospedale di Gardone Val Trompia, è deceduto poco dopo il ricovero. I carabinieri hanno fermato un uomo di nazionalità moldava, 32 anni, ritenuto il presunto responsabile dell'omicidio che si è presentato spontaneamente. Il presunto omicida è stato accompagnato negli uffici della Compagnia dei carabinieri di Gardone Val Trompia, dove è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato. Il coltello utilizzato per l'aggressione è stato recuperato dai militari all'interno di un cassonetto per i rifiuti nelle vicinanze del luogo del delitto. Sono in corso accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'episodio e le motivazioni alla base del gesto.

