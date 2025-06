Accoltellato dalla compagna, muore in ospedale dopo 2 giorni

CAGLIARI, 16 GIU - È morto questa mattina alle 8, all'ospedale Brotzu di Cagliari, Paolo Melis, il 61enne di Maracalagonis (Città metropolitana di Cagliari), accoltellato sabato mattina dalla compagna di 54 anni, Daniela Serreli. L'uomo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Brotzu, in condizioni gravissime con prognosi riservata. Aveva riportato lesioni multiple all'addome, alla schiena e agli arti superiori e inferiori. L'arma utilizzata, un coltello da cucina, è stata recuperata e posta sotto sequestro. La donna era stata subito arrestata per tentato omicidio e condotta sotto custodia nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove tuttora è piantonata. Al termine della degenza sarà trasferita nel carcere di Uta: l'accusa sarà ora di omicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna, casalinga, residente a Maracalagonis, ha colpito ripetutamente con un coltello il convivente, disoccupato, al culmine di una violenta discussione. All'alba di sabato il 61enne era uscito in strada, insanguinato e, in evidente stato di sofferenza, per chiedere aiuto sino all'arrivo dei carabinieri della stazione di Maracalagonis e il nucleo radiomobile della compagnia di Quartu che hanno prestato i primi soccorsi.