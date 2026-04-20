Accoltellato a una fermata della tramvia a Firenze, indagini

FIRENZE, 20 APR - Accoltellato a una fermata della tramvia di Firenze un 23enne che poi è stato ricoverato all'ospedale di Careggi. E' accaduto ieri sera, intorno alle 23,30 in zona Fortezza da Basso. La vittima, secondo quanto ricostruito, era in compagnia di un amico alla fermata 'Strozzi Fallaci' quando si è allontanato per parlare con un ragazzo. La vittima, secondo le testimonianze raccolte, dopo un breve colloquio, è stato ferito a un braccio con la lama, poi l'aggressore è fuggito. Su segnalazione al 112 Nue, sono intervenuti un'ambulanza del 118 e la polizia. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile dell'aggressione. Al momento non sono noti i motivi dell'accoltellamento e cosa si siano detti il 23enne ferito e l'aggressore fuggito. Nell'ultimo mese ci sono stati diversi episodi di accoltellamento nelle strade di Firenze.