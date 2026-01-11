Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Accoltellate a Trieste 2 persone in tentativo di rapina tra migranti

AA

TRIESTE, 11 GEN - Due giovani, di circa venti anni ciascuno, di nazionalità afghana, sono stati feriti a colpi di coltello da due connazionali che intendevano rubare loro un telefono cellulare. E' accaduto ieri in tarda serata, intorno alle 22, in piazza Libertà, davanti alla stazione ferroviaria, zona dove stazionano solitamente gruppi di migranti. Secondo una prima ricostruzione, i due aggressori si sono avvicinati a una delle due vittime pretendendo il telefonino e al suo rifiuto lo hanno colpito con un coltello a un gluteo. A quel punto è intervenuto un amico della vittima, ma anche lui è stato ferito con un colpo di coltello che lo ha raggiunto a un fianco. Gli aggressori sono poi fuggiti. I due feriti sono stati portati in ospedale, le condizioni di uno dei due sarebbero serie ma non gravissime. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono intervenute due volanti della Polizia che hanno avviato le indagini alla ricerca dei due.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario