Accoltellata a Roma, rintracciato l'ex compagno

ROMA, 19 NOV - Rintracciato dalla polizia il presunto autore dell'accoltellamento della donna di 37 anni avvenuto ieri mattina sul Grande raccordo anulare. L'ex compagno è stato bloccato dalla squadra Mobile a Fiano Romano, alle porte di Roma. La donna è stata raggiunta da diverse coltellate al viso, al torace, alla testa e alle mani. L'aggressione è avvenuta a bordo di un'auto. La 37enne, Stephany Melissa, è riuscita a mettersi in salvo per miracolo. Nonostante le ferite ha avuto la forza di aprire lo sportello e di scappare in strada, chiedendo aiuto.

ROMA

