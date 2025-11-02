Giornale di Brescia
Accoltellamento sul treno a Londra, sospettato solo un uomo

epa12498846 Forensic teams work at the scene at Huntington railway station, where a London-bound train stopped after several people were stabbed in Huntington, Britain, 02 November 2025. Multiple people were stabbed on a train going from Doncaster to London. Ten people were initially taken to hospital; two people remain in a life-threatening condition. Two British nationals have been taken into custody in connection with the incident, according to police. EPA/TAYFUN SALCI
LONDRA, 02 NOV - La polizia britannica ha dichiarato che solo uno dei due uomini arrestati è sospettato dei ferimenti col coltello su un treno diretto a Londra. Il secondo è stato quindi rilasciato. "Gli investigatori che indagano su un accoltellamento multiplo su un treno nel Cambridgeshire possono confermare questa sera che un uomo di 32 anni, precedentemente arrestato, è ora considerato l'unico sospettato", mentre è uscito dal carcere il 35enne, si legge in un comunicato della Polizia dei Trasporti britannica. Delle persone ferite, uno solo è ancora in pericolo di vita: si tratta di un membro del personale ferroviario, che aveva cercato di fermare l'aggressore. Altri cinque sono stati dimessi dall'ospedale.

