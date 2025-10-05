Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Accoltellamento mortale a Modena, 46enne fermato per omicidio

Auto carabinieri 112
Auto carabinieri 112
AA

MODENA, 05 OTT - E' stato sottoposto a fermo dai carabinieri, in serata, un 46enne tunisino indagato per l'omicidio volontario di un connazionale, Chaouki Mansouri, avvenuto nel corso della notte in centro a Modena. I due stranieri vivevano da alcuni mesi all'interno dello stesso appartamento. La scorsa notte i due hanno avuto una violenta discussione, culminata con l'accoltellamento. L'uomo ferito è riuscito a scappare dall'appartamento urlando, inseguito dal 46enne che lo ha raggiuto, sferrandogli ulteriori coltellate. L'aggressione ha avuto inizio all'interno dell'abitazione ed è proseguita in strada fino a via Muratori, angolo via Trento e Trieste, dove la vittima è stata soccorsa dal personale sanitario. L'uomo è deceduto dopo essere stato trasferito all'ospedale di Baggiovara Le indagini, coordinate dalla Procura, attraverso l'acquisizione di immagini dai sistemi di videosorveglianza e di alcune testimonianze, si sono subito indirizzate verso il coinquilino della vittima, che si era dato alla fuga. Il 46enne si è costituito in Questura nel pomeriggio e poi è stato portato al comando provinciale dei carabinieri e interrogato. Al termine è stato portato in carcere.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MODENA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario