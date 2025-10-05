Accoltellamento mortale a Modena, 46enne fermato per omicidio

MODENA, 05 OTT - E' stato sottoposto a fermo dai carabinieri, in serata, un 46enne tunisino indagato per l'omicidio volontario di un connazionale, Chaouki Mansouri, avvenuto nel corso della notte in centro a Modena. I due stranieri vivevano da alcuni mesi all'interno dello stesso appartamento. La scorsa notte i due hanno avuto una violenta discussione, culminata con l'accoltellamento. L'uomo ferito è riuscito a scappare dall'appartamento urlando, inseguito dal 46enne che lo ha raggiuto, sferrandogli ulteriori coltellate. L'aggressione ha avuto inizio all'interno dell'abitazione ed è proseguita in strada fino a via Muratori, angolo via Trento e Trieste, dove la vittima è stata soccorsa dal personale sanitario. L'uomo è deceduto dopo essere stato trasferito all'ospedale di Baggiovara Le indagini, coordinate dalla Procura, attraverso l'acquisizione di immagini dai sistemi di videosorveglianza e di alcune testimonianze, si sono subito indirizzate verso il coinquilino della vittima, che si era dato alla fuga. Il 46enne si è costituito in Questura nel pomeriggio e poi è stato portato al comando provinciale dei carabinieri e interrogato. Al termine è stato portato in carcere.