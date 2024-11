Accoltellamento in centro a Latina, gravissimo un 16enne (2)

LATINA, 24 NOV - È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria Goretti uno dei ragazzi che poco prima della mezzanotte di ieri è stato accoltellato nel corso di una maxirissa tra giovanissimi scoppiata nella zona della movida di Latina, nel centro del capoluogo. Nella notte appena trascorsa il sedicenne è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico e, da questa mattina, è ricoverato nel reparto di Rianimazione del nosocomio pontino in condizioni delicate. Il giovane, infatti, è stato colpito più volte da un'arma da taglio all'altezza del torace, e gli è stato perforato un polmone, da cui ha perso molto sangue. Ad essere colpito da un'arma da taglio, con tutta probabilità un coltello, oltre al sedicenne, anche un diciottenne, trasportato in ambulanza in ospedale al pari del suo coetaneo, ricoverato con diverse ferite. Un terzo ragazzo di 17 anni, invece, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale autonomamente, accompagnato da un genitore, molto più tardi rispetto all'arrivo dei suoi coetanei in ambulanza, anche se con lesioni meno gravi. Sull'accaduto sta indagando ormai da ore la squadra Mobile di polizia della questura di Latina, che già da ieri sera ha ascoltato diversi testimoni per ricostruire quanto accaduto. La maxirissa è scoppiata alla fine di via Neghelli, la principale via della movida nel centro di Latina, dove un gruppo molto numeroso di ragazzi sarebbe stato aggredito da un'altra comitiva, scatenando il parapiglia e con tre degli aggrediti rimasti feriti. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, a un auto medica e alle pattuglie della polizia, sono intervenute anche quelle dei carabinieri.