Accoltella una donna in strada a Torino, arrestato

TORINO, 06 MAR - Ha minacciato i passanti con un coltello e poi si è scagliato contro una donna ferendola al collo. Un giovane di 21 anni, originario del Marocco, è stato arrestato a Torino dai carabinieri del nucleo radiomobile per tentato omicidio. L'aggressione è avvenuta in corso Giulio Cesare, all'angolo con corso Novara, nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe iniziato a minacciare alcune persone che si trovavano in strada prima di colpire una donna di nazionalità cinese, che non lo conosceva. A bloccarlo sono stati alcuni passanti, che sono riusciti a disarmarlo prima dell'arrivo dei carabinieri. La vittima ha riportato una profonda ferita al collo ed è stata trasportata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni. Non è in pericolo di vita.

TORINO

