Accoltella una donna in cortile, arrestato un uomo 40enne

NOVARA, 05 GEN - Un uomo intorno ai 40 anni di Novara è stato arrestato dalla polizia per avere accoltellato nel cortile di casa una vicina, 62 anni da compiere. La donna, con una ferita da arma da taglio al petto, ma non in pericolo di vita, è stata portata dal 118 all'ospedale Maggiore cittadino. I fatti sono avvenuti intorno alle 7.45 di oggi e, sentite le urla della donna, alcune persone hanno chiamato il 112. Sono accorsi gli agenti della Squadra volante della polizia, che in strada hanno trovato l'uomo col coltello e l'hanno disarmato, mentre la donna, da un cortile privato, lo indicava come il suo aggressore. A quanto si apprende, l'uomo avrebbe agito a causa di un disagio psicologico e casualmente, senza conoscere la vittima. L'uomo è accusato di tentato omicidio aggravato e la polizia sta raccogliendo le testimonianze di chi ha sentito le urla della donna.