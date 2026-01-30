Accoltella l'amica in zona stazione a Padova, daspo per una 16enne

VENEZIA, 30 GEN - Il questore di Padova Marco Odorisio ha emesso un daspo Willy della durata di tre anni, un daspo sportivo fuori contesto per cinque anni e un daspo urbano di un anno con divieto di uso degli autobus locali nei confronti di una 16enne di origini moldave che mercoledì scorso ha inferto due fendenti con un cutter a un'amica di vent'anni nei pressi della stazione. La ragazzina era già stata denunciata per lesioni aggravate e porto abusivo di coltello. L'episodio è avvenuto al culmine di una lite, causata forse da questioni di gelosia che si trascinavano da tempo. La 20enne, che ha riportato ferite all'orecchio e a una mano, è stata visitata al pronto soccorso e dimessa con una prognosi di cinque giorni. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di identificare altre due giovani che erano presenti durante la lite e che farebbero parte del gruppo di amicizie delle due ragazze. Una di loro, di vent'anni e già indagata come una delle responsabili di una rapina commessa ai danni di una minorenne, è stata destinataria di un Daspo sportivo fuori contesto per cinque anni. L'altra è una 16enne con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, già individuata come facente parte di un gruppetto di minorenni che nell'ottobre 2025 hanno aggredito e rapinato una coetanea, e già destinataria di un daspo Willy che le vieta l'accesso e lo stazionamento da tutti i locali pubblici presenti nel centro di Piove di Sacco (Padova). A lei è stato notificato un Avviso orale, un daspo sportivo fuori contesto per cinque anni. Odorisio osserva come si tratti di "un altro violento episodio tutto al femminile, dove le protagoniste sono ragazzine, alcune minorenni, a conferma di una oramai trasversale e diffusamente presente violenza tra le ragazzine e i ragazzini, che ricomprende anche i preadolescenti, con l'età media che si abbassa sempre di più".