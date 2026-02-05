++ Accoltella la ex e poi tenta il suicidio, in carcere 33enne ++

CASERTA, 05 FEB - La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne della provincia di Napoli con l'accusa di tentato femminicidio nei confronti della sua ex a Castel Volturno (Caserta). I fatti risalgono a ieri sera. La giovane, 24enne, colpita da un coltello da cucina, è stata ricoverata in codice rosso al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove è stata operata: non è in pericolo di vita. Dopo aver colpito la donna il 33enne si è autoinflitto una coltellata nella zona dello sterno, forse nel tentativo di suicidarsi. E' stato medicato e poi condotto al commissariato di Castel Volturno, dove è stato arrestato per il reato di tentato femminicidio e quindi portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere.